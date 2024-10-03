تونس.. مقتل 17 مهاجرا بغرق مركبهم في جزيرة جربة

ذكرت إذاعة “موزاييك”، أنه تم انتشال 17 جثة حتى الآن، ويجري البحث عن مفقودين، في حادثة غرق مركب هجرة غير نظامية بسواحل جزيرة جربة”.

وقالت الإذاعة، “إن وحدات الحرس البحري والحماية المدنية وفرق غوص وعدد من البحارة من جربة وجرجيس تشارك في عمليات البحث المتواصلة لليوم الرابع على التوالي”، مشيرة إلى أن “بعضهم غادر مناطق البحث نتيجة هبوب الرياح”.

وأكد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدايية بمدنين فتحي البكوش، “أن عدد الناجين، بلغ 34 شخصا”.

ذا وتشهد السواحل التونسية منذ سنوات تدفقا كبيرا للمهاجرين غير الشرعيين الراغبين في الوصول إلى السواحل الجنوبية لبلدان الاتحاد الأوروبي، حيث أسفرت هذه العمليات عن غرق الآلاف، وفقا لإحصائيات المنظمة الدولية للهجرة.

وفي يناير الماضي، بحث قادة دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل اتفاقا مع تونس، يهدف إلى مكافحة الهجرة وضبط شبكات المهربين، ويشمل الاقتراح الأوروبي منح تونس مساعدة مالية طويلة الأمد بهدف تمويل عمليات مكافحة الهجرة، بما في ذلك شراء قوارب ورادارات نقالة وكاميرات وعربات، لتعزيز ضبط حدود تونس البرية والبحرية.