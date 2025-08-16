تونس.. مهرجان «قرطاج» يواجه جدلاً حول التطبيع الثقافي ويلغي عروضاً فنية

أعلنت إدارة مهرجان قرطاج الدولي في تونس، عن إلغاء الحفل الغنائي للفنان الجامايكي كي ماني مارلي، نجل أسطورة الريغي بوب مارلي، الذي كان من المقرر إحياؤه مساء الأحد، وذلك عقب موجة انتقادات واسعة على خلفية مشاركته سابقاً في عروض فنية أقيمت في تل أبيب.

وأوضحت إدارة المهرجان في بيان رسمي أن الجمهور الذي اقتنى تذاكر العرض يمكنه استعادة قيمتها من نقاط البيع المعتمدة، مضيفة أنها ستعوّض غياب الحفل بعرض الفيلم التونسي “ثلاثون” تكريماً للمخرج والفنان الراحل الفاضل الجزيري الذي توفي مطلع الأسبوع الجاري.

ويعد هذا القرار هو الثاني من نوعه خلال الدورة الحالية للمهرجان، إذ سبق أن تم إلغاء حفل الفنانة الفرنسية هيلين سيغارا، الذي كان مقرراً في 31 يوليو الماضي، وذلك تضامناً مع ضحايا الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

ورغم أن بيان اللجنة المنظمة لم يشر مباشرة إلى الأسباب السياسية وراء إلغاء الحفل، فإن توقيته جاء بعد ضغط جماهيري وحملات انتقاد استهدفت الفنان الجامايكي بسبب ظهوره في فعاليات فنية داخل إسرائيل، وهو ما اعتبره قطاع واسع من الجمهور والنشطاء التونسيين شكلاً من أشكال “التطبيع الثقافي”.

ويحظى ملف التطبيع بحساسية بالغة داخل تونس، حيث سبق للقضاء أن أصدر قرارات عاجلة تقضي بإلغاء عروض فنية وحفلات رياضية ذات صلة بإسرائيل، كما تزايدت خلال السنوات الأخيرة الحملات الشعبية والسياسية الرافضة لأي تعاون ثقافي أو فني مع شخصيات شاركت في فعاليات إسرائيلية، خصوصاً في ظل تصاعد الحرب الدائرة في قطاع غزة.

ويواصل مهرجان قرطاج، أحد أعرق التظاهرات الثقافية في العالم العربي منذ تأسيسه عام 1964، برنامجه الصيفي وسط اهتمام جماهيري واسع، رغم الجدل الذي رافق دورته الحالية بفعل إلغاء عروض لفنانين أجانب بسبب ارتباطاتهم السابقة بإسرائيل.