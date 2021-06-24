تونس.. موجة «تسونامي» كورونا تضرب البلاد

قال عضو باللجنة العلمية في تونس، اليوم الخميس، إن الوضع الوبائي في البلاد أصبح كارثيا وإن موجة تسونامي كورونا تضرب تونس، مع ارتفاع كبير للإصابات واقتراب أقسام الإنعاش من الامتلاء.

وأضاف الدكتور،أمان الله المسعدي، في تصريح لوكالة “رويترز”: “موجة تسونامي كورونا تضرب البلاد… إنها موجة رهيبة، فعدد التحاليل الإيجابية (الإصابات) مرتفع للغاية، وعدد الوفيات يتجاوز أحيانا مئة حالة يوميا، واقسام الانعاش اقتربت من الامتلاء”.

وكانت وزارة الصحة التونسية أعلنت أمس الأربعاء، رصد 6 إصابات بمتحور “دلتا” من فيروس كورونا، المكتشف للمرة الأولى في الهند.