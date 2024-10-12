تونس.. هيئة الانتخابات تؤكد فوز «قيس سعيّد» بولاية ثانية

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أن “النتائج النهائية تؤكد فوز المرشح والرئيس الحالي قيس سعيّد بولاية ثانية بعد حصوله على نسبة 90.69 بالمئة من الأصوات”.

وفي مؤتمر صحافي للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، “هنّأ رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، الرئيس قيس سعيّد بفوزه بنسبة 90.69 بالمئة من الأصوات”.

ولفت إلى أنّ “عدد التونسيين الذين صوّتوا في الانتخابات الرئاسية، بلغ مليونين و704 آلاف و155 ناخباً أي بنسبة 27.7 في المئة وهي الأدنى منذ الثورة في 2010”.

وقال بوعسكر: إنّ “الهيئة لم تتلق أي طعن في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 6 أكتوبر الجاري”، مضيفا: “الانتخابات كانت موعداً تاريخياً وأن الأمور جرت بكل سلاسة”.

هذا وكانت الانتخابات جرت بين 3 مرشّحين وهم كل من الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد ورجل الأعمال المسجون حالياً العياشي زمال، والنائب السابق في البرلمان زهير المغزاوي، وبحسب النتائج الرسمية جاء المرشح العياشي زمال، في المرتبة الثانية وحصل على 7.35 في المئة، فيما جاء المرشح زهير المغزاوي في المرتبة الثالثة بحصوله على 1.97 بالمئة من الأصوات.