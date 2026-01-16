تونس والبنك الأوروبي يطلقان شراكة استراتيجية

وقّعت تونس اتفاقية جديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الشراكة بين الجانبين في مجالات الاستثمار والتنمية المستدامة.

وجاء توقيع الاتفاقية خلال زيارة رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو-باسو إلى تونس يومي 15 و16 جانفي 2026، حيث التقت مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة وشركاء محليين ودوليين، إضافة إلى حرفاء من القطاعين العام والخاص، في إطار تعزيز فرص الاستثمار ودعم المشاريع التنموية.

وأفاد بلاغ صادر عن هيكل التمويل الأوروبي أن باسو، مصحوبة بالمسؤولة عن العمليات بالبنك في تونس نوديرا مانسوروفا ووفد رفيع المستوى، ستوقع أيضًا اتفاقيات استثمار جديدة واتفاق دعم يموله الاتحاد الأوروبي وشركاء دوليون آخرون.

وشملت لقاءات باسو الرسمية اجتماعًا مع رئيس الجمهورية قيس سعيد، بالإضافة إلى اجتماعات مع رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ومحافظ تونس لدى البنك سمير عبد الحفيظ، فضلاً عن مسؤولين عن هيئات مالية دولية وشركاء تجاريين، لتعزيز التعاون الاقتصادي وتحفيز النمو المستدام في البلاد.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود تونس لتعزيز الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية، بعد سلسلة من الإجراءات الاقتصادية والإصلاحات المالية التي أطلقتها الحكومة خلال السنوات الماضية.

ويعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريكًا رئيسيًا لتونس في مجالات التنمية المستدامة، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز البنية التحتية الحيوية، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستقر وشامل.

وتونس منذ الثورة عام 2011 اتجهت نحو إصلاحات اقتصادية مهمة لتعزيز الشفافية وجذب الاستثمار، ولعب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دورًا أساسيًا في دعم خطط التنمية والبنية التحتية، من خلال منح قروض وتمويل مشاريع استراتيجية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والإداري للقطاعين العام والخاص.