تونس.. وقفة احتجاجية لعائلات موقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة

نظمت عائلات موقوفين في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة” وقفة أمام المسرح البلدي في العاصمة تونس، احتجاجا على طول الإجراءات وإصدار أحكام غيابية في حق بعضهم تتعلق بقضايا أخرى.

وطالبت عائلات الموقوفين وأعضاء هيئة الدفاع بإطلاق سراح ذويهم الموقوفين على ذمة القضية منذ سنة كاملة،حسب ما نقلت وكالة الأنباء التونسية.

ورفع المحتجون الذين اختتموا اعتصاما بيومي الجمعة والسبت في مقر “الحزب الجمهوري” العاصمة، شعارات ولافتات وصور للموقوفين تطالب السلطة بوجوب إنهاء الملف.

وكانت السلطات القضائية التونسية قد أوقفت خلال شهر فبراير من السنة الماضية 6 من النشطاء السياسيين.

يذكر أن البعض من عائلات الموقوفين في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة” كانوا قد أفادوا قبل أيام أن السياسيين الموقوفين الذين يخوضون إضرابا عن الطعام منذ 15 يوما، متمسكون بمواصلة هذا الإضراب إلى حين الاستجابة إلى مطالبهم.