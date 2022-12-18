تونس وليبيا تتفقان على جملة من الإجراءات لفتح خطّ ملاحي بحري

قالت وزارة النقل التونسية إن مسؤولين تونسيّين وليبيين من قطاع الشّحن والمواني اتفقوا خلال مباحثات في تونس على جملة من الإجراءات لفتح خطّ ملاحي بحري بين البلديْن.

وذكرت الوزارة أنّ هذه الإجراءات تمّ الاتفاق عليها في اجتماعات ترأسها وزيرا النقل التونسي والليبي في شهر نوفمبر الماضي من أجل إزاحة العراقيل التي تحول دون تحقيق الرّبط البحري بين البلديْن.

ولفتت وزارة النقل التونسية إلى أنّ هذه الخطوة تأتي تعزيزا للرّبط بين تونس وليبيا وتنويعا لوسائط عبور المسافرين والفاعلين الاقتصاديّين من الجانبيْن. وفق الوزارة.