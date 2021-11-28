تونس وليبيا تُوقّعان مجموعة من الاتفاقيات بينهم في عدّة مجالات

وقعتا ليبيا وتونس على مجموعة اتفاقيات صناعية مشتركة بينهما في ختام معرض «صُنع في ليبيا» الذي أقيم بتونس.

وقال المدير التنفيذي لاتحاد الصناعة الليبية علي نصير، إنّه جرى الاتفاق على 13 توصية مشتركة أبرزها إدراج معرض «صُنع في ليبيا» ضمن المعارض الدورية المبرمجة سنويا، لتبادل المعلومات والخبرات والمساعدة الفنية في مجال الصناعة والمجالات ذات العلاقة.

وأوضح رئيس اللجنة التحضيرية للمعرض عبد السلام الفرجاني أنّه جرى توقيع اتفاقيات شراكة بين 50 مؤسسة خاصة للاستثمار والتسويق.

ويحسب القائمين على المعرض فإنّ الاتفاقيات ستتصدر جدول أعمال أول اجتماع للجنة الليبية التونسية للتعاون المشترك.