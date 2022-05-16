تونس ومصر تؤكدان على أهمية دعم حوار ليبي-ليبي دون تدخل خارجي

أكد رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي ونظيرته التونسية نجلاء بودن على موقف بلادهم الثابت والداعم للحوار الليبي الليبي دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية.

وأضاف الرئيسان في مؤتمر صحفي عقب ختام المباحثات المصرية التونسية بالقاهرة، الأحد، أن السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية هو الحوار الليبي ليبي للوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا.

وقال مدبولي إن الجمهورية المصرية لديها موقف قوي في هذا الشأن يقضي بضرورة احترام اضطلاع المؤسسات الليبية بمسؤولياتها، وتوحيد المؤسسة العسكرية، بينما شددا الجانبان على ضرورة خروج القوات الأجنبية من ليبيا بوضع زمن محدد لخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

والجدير بالذكر أن المباحثات المصرية التونسية بين رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن ونظيرها المصري مصطفى مدبولي جرت على هامش أعمال الدورة الـ17 لـ اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، حيث استعرض فيها موقف الحكومتين من تطورات الملف الليبي.