تونس.. 18 حالة وفاة بكورونا و495 إصابة

تطور الوضع الوبائي يوضح الانتشار السريع للمرض. [رويترز]

أفادت وزارة الصحة التونسية، اليوم الجمعة، بارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد إلى 18 بعد تسجيل 6 ضحايا جدد يوم الخميس، في حين بلغ عدد المصابين في البلاد 495 مصابا.

وأعلنت وزارة الصحة في بيان، عن تسجيل 40 حالة إصابة جديدة من مجموع 606 تحليلا مخبريا، ليصبح إجمالي المصابين بالفيروس، 495 حالة مؤكدة من بين 5736 تحليلا، تتوزع على 22 ولاية.

وأوضحت الوزارة أنه تم إخضاع 19025 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 17370 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية و1655 مازالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة اليومية.

وأكدت أن تطور الوضع الوبائي يوضح الانتشار السريع للمرض بعدة مناطق من البلاد، مما يستوجب الالتزام بتطبيق الحجر الصحي الذاتي والحجر الصحي العام كأحد أهم الإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.

ودعت الصحة التونسية كافة المواطنين للالتزام التام بالحجر واحترام القانون وكل الإجراءات المتخذة من قِبل السلطات لحماية الأمن الصحي للبلاد.

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