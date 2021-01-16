تونس.. 4170 إصابة بكورونا في أعلى حصيلة يومية

وزارة الصحة التونسية صرحت أمس الجمعة أنها سجلت 4170 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية منذ بدء انتشار الفيروس العام الماضي.

وتجاوز إجمالي الإصابات في تونس 175 ألفا فضلا عن 5528 وفاة إثر تسجيل 50 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكانت الحكومة التونسية قد أعلنت يوم الخميس الماض إغلاقا عاما لـ4 أيام وقررت إغلاق المدارس حتى 24 من الشهر الحالي سعيا للسيطرة على تفشي الجائحة.

وقررت تونس أيضا تطبيق نظام المناوبة بين الموظفين الحكوميين، لتقليل أعدادهم في المكاتب ووسائل النقل، وزيادة ساعات حظر التجول وإزالة جميع المقاعد من المقاهي.

ومع امتلاء أقسام العناية الفائقة في معظم المستشفيات العمومية في ظل الارتفاع الحاد في الإصاباب والوفيات، دعا مسؤولون إلى تمديد الإغلاق أسبوعين آخرين على الأقل.

ونجحت إجراءات عزل عام في الربيع الماضي في احتواء الفيروس، لكنها تسببت في صعوبات مالية كبيرة في بلد أدت مشاكله الاقتصادية إلى تقويض الثقة في الحكومات المتعاقبة. وفقا لما ذكرت قناة “روسيا اليوم”.