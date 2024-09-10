تونس.. 5 أوامر سجن ضدّ مرشح للانتخابات الرئاسية!

سمحت النيابة العمومية بمحكمة سليانة شمال غربي تونس، “بإصدار 5 بطاقات إيداع بالسجن في حق المرشح الرئاسي العياشي زمال في قضية تزوير التزكيات”.

وأكد عضو هيئة الدفاع عن “العياشي زمال” المحامي عبد الستار المسعودي، “صدور 5 بطاقات إيداع بالسجن من النيابة العمومية بمحكمة سليانة الابتدائية ضد موكلهم المترشح للانتخابات الرئاسية”.

وبحسب إذاعة “موزاييك”، أضاف المسعودي، أنه “تم تعيين جلسة محاكمة الخميس 12 سبتمبر بعد جلسة بالمحكمة الابتدائية بجندوبة يوم الأربعاء 11 سبتمبر وذلك بتهمة “جريمة افتعال وثيقة” (تزوير)”.

يذكر أنه تم إيقاف “العياشي زمال” بعد وقت قصير من الإفراج عنه من سجن “برج العامري” يوم 5 سبتمبر، وذلك للاشتباه في تورطه في تزوير تزكيات شعبية.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس رفضت، يوم أمس الاثنين، أحكاماً أصدرتها المحكمة الإدارية تتعلّق بإعادة 3 مرشحين إلى السباق الرئاسي.

وفي تحدٍ لقرار المحكمة الإدارية، لم تقر هيئة الانتخابات سوى ترشيح سعيّد ومرشحين آخرين، هما زهير المغزاوي والعياشي زمال، في حين قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر ، إن “الهيئة هي الجهة الوحيدة المخولة دستورياً بضمان نزاهة الانتخابات”.