«تويتر» تعرض لعطل مفاجئ حول العالم اليوم

سنقوم بإصلاح العطل وإعادة الأمور إلى طبيعتها قريباً. [إنترنت]

تعرض تويتر لعطل مفاجئ حول العالم اليوم الثلاثاء.

وعانى مشتركو الموقع في أمريكا وأوروبا واليابان تحديدا , من العطل الفني وعدم القدرة على التواصل الطبيعي من خلال الشبكة الاجتماعية و على تحميل الصفحة الرئيسية.

وأفاد موقع “سبوتنيك” بأن بعض مستخدمي الموقع، في جميع أنحاء العالم، شارك ولفترة وجيزة، إنسانا آليا “روبوت” غير سعيد، يفيد أن الموقع تعرض لعطل، وفقا لصحيفة “ذا إندبندنت” البريطانية.

وجاء في رسالة صادرة من إدارة “تويتر”: “هناك خطأ فني، شكرا على الملاحظة، سنقوم بإصلاح العطل وإعادة الأمور إلى طبيعتها قريبا”.

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