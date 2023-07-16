«تويتر».. تفقد نصف عائداتها الإعلانية

عين ليبيا | نُشر: الأحد، 16 يوليو 2023 - 09:30 | آخر تحديث: 16 يوليو 2023 - 09:19 نُشر: الأحد، 16 يوليو 2023 - 09:30
تكنولوجيا
تويتر تقترب من إطلاق خدمة الاشتراك Blue

أعلن الملياردير إيلون ماسك أن شبكة «تويتر» ، التي اشتراها مقابل 44 مليار دولار في أكتوبر 2022، فقدت ما يقرب من نصف عائداتها الإعلانية.

وردّ ماسك عبر «تويتر» على مستخدم قدّم اقتراحات استراتيجية بشأن مستقبل الشبكة، قائلاً «ما زلنا في حالة تدفق نقدي سلبي، بسبب انخفاض بنسبة تقرب من 50% في عائدات الإعلانات، وأعباء ثقيلة مرتبطة بالمديونية».

وأضاف ماسك «لدينا الوصول إلى تدفق نقدي إيجابي قبل أن نتمتع برفاهية القيام بأي شيء آخر»، من دون تقديم تفاصيل إضافية، وفق وكالة فرانس برس.

ولفتت شركة «إنسايدر إنتلجنس» إلى أن تويتر في طريقها لتحقيق أرباح دون الـ3 مليارات دولار في عام 2023، أي أقل بمقدار الثلث تقريباً مما كانت عليه في عام 2022.

آخر تحديث: 16 يوليو 2023 - 09:19
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