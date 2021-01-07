«تويتر» تُغلق حساب ترامب 12 ساعة وتُهدد بتعليقه الدائم

شركة “تويتر” تعليقا عن الوضع في واشنطن، قالت إنها تعمل بشكل استباقي لحماية صحة المحادثات العامة وستتخذ إجراءاتها تجاه أي محتوى ينتهك قوانينها.

وأكدت الشركة أنها قيدت التفاعل بشكل كبير مع التغريدات المصنفة ضمن سياسة النزاهة المدنية الخاصة بـ”تويتر” بسبب مخاطر العنف، مشيرة إلى أنه لن يكون من المتاح الرد على هذه التغريدات المصنفة أو إعادة تغريدها أو إبداء الإعجاب بها.

وتابعت: “هذا يعني أن حساب الرئيس الأمريكي سيتم إغلاقه لمدة 12 ساعة بعد إزالة هذه التغريدات.. وإذا لم تتم إزالة التغريدات سيظل الحساب مقفلا”. وفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.

وشددت على أن الانتهاكات المستقبلية لقواعد “تويتر” بما في ذلك سياسات النزاهة المدنية أو التهديدات العنيفة، ستؤدي إلى التعليق الدائم لحساب ترامب.

وأوضحت أنه ونتيجة لحالة العنف غير المسبوقة والمستمرة في واشنطن العاصمة، طلبت الشركة إزالة ثلاث تغريدات نشرت في وقت سابق اليوم بسبب الانتهاكات المتكررة والخطيرة لسياسة النزاهة المدنية الخاصة بـ”تويتر”، حيث تبين بعد مراجعة حساب ترامب أن تغريدتين قد حذفتا.

As a result of the unprecedented and ongoing violent situation in Washington, D.C., we have required the removal of three @realDonaldTrump Tweets that were posted earlier today for repeated and severe violations of our Civic Integrity policy. https://t.co/k6OkjNG3bM — Twitter Safety (@TwitterSafety) January 7, 2021