«تويتر» سيتيح التغريدات الصوتية على أجهزة أبل

قالت شركة «تويتر» أمس الأربعاء، إنها ستضيف ميزة لنشر تغريدات صوتية تصل مدتها دقيقتان و20 ثانية، بدلاً من التغريد كتابة فقط.

ووفقا لمصممة المنتجات في الشركة مايا باترسون وكبير مهندسي البرامج ريمي بورغوان، ستنشر التغريدات الصوتية على تطبيق «تويتر» المصمم خصيصاً لأجهزة «آبل» خلال الأسابيع المقبلة.

وقالت مايا وريمي “في بعض الأحيان، لا يكفي 280 حرفا للتعبير كما أن بعض الفروق الدقيقة تضيع في الترجمة.. لذلك، بدءا من اليوم، سنختبر ميزة جديدة تضيف لمسة إنسانية أكثر إلى طريقة استخدامنا تويتر… صوت” المستخدم، وفقا لما ذكرته فرانس برس.

وبحسب الثنائي مايا وريمي، ستصل مدة كل تغريدة صوتية إلى 140 ثانية، وإذا تحدث المستخدم لفترة أطول، فيحول ما يسجله إلى سلسلة من التغريدات وستنشر كرسالة مترابطة.

غير أن شركة تويتر لم تحدد بعد متى ستصبح هذه الميزة متاحة لمستخدمي الهواتف العاملة بنظام “أندرويد”.

وأوضحا أنه سيكون بإمكان المستخدمين “رؤية التغريدة الصوتية إلى جانب التغريدات الاخرى”.