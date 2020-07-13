«تويتر» يغلق حسابات اليمين المتطرف في أوروبا

أعلنت شركة “تويتر” رسمياً، أنها أغلقت أكثر من خمسين حسابا لليمين المتطرف في أوروبا، لا سيما “القوميين البيض” و”حركة الهوية” المتطرفة، اللذين ينشرون عليها دعاية تعتمد “العنف والتطرف”.



وفي كل من النمسا وفرنسا وإيطاليا والدنمارك وبريطانيا، خسرت المجموعة التي تُعرف باسم “حركة الهوية”، العديد من الحسابات على “تويتر”.



ونقل التلفزيون الألماني “دويتشه فيله” عن متحدث باسم الشركة قوله: “تم إغلاق الحسابات، والسبب في ذلك يرجع إلى توجيه من تويتر يقضي بعدم التسامح مع التهديد، أو تشجيع الإرهاب، أو التطرف العنيف على المنصة”.

وقال: “وفقا لهذه القواعد، يتم غلق الحساب المخالف بشكل دائم”، مشيرا إلى أنه “من الممكن للشخص المعني تقديم اعتراض على هذا القرار”.



وأصبح من غير الممكن الوصول إلى الملفات الشخصية لفرع الحركة في ألمانيا، وحساب مؤسسها الناشط النمساوي مارتين زيلنر بموجب القرار،.



وكُتب على هذه الملفات عبارة ”تويتر يغلق الحسابات التي تنتهك قواعده”.



ووصل عدد مستخدمي “تويتر” الذين يتابعون ”حركة الهوية” في ألمانيا ومؤخرا، إلى حوالي 30 ألفا، فيما بلغ متابعو زيلنر، نحو 40 ألفا.



وتعارض “حركة الهوية” المجتمعات متعددة الثقافات، وتنشر أساطير متطرفة عن المؤامرة.



يذكر أن هيئة حماية الدستور في ألمانيا (الاستخبارات الداخلية)، تقوم بمراقبة الحركة التي يبلغ عدد أعضائها في البلاد نحو 600 شخص.

وفي السابق حذر “فيسبوك” و”إنستغرام” من ذلك عبر منصتيهما منذ فترة طويلة، لكن الملفات الشخصية لأنصارها لا تزال متاحة على ”يوتيوب”.



وتجدر الاشار الي هذا الإغلاق ياتي بعد أيام قليلة على التحذيرات التي أطلقتها الشبكة العالمية لمناهضة الكراهية والتطرف، من النشاط المتزايد لـ”حركة الهوية” على تويتر ويوتيوب.