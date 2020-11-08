تويتر ينتزع لقب الرئيس الأمريكي من «ترامب»

جردت إدارة موقع التدوينات القصيرة تويتر، اليوم الأحد، دونالد ترامب من لقب الرئيس الأمريكي الذي كان مرافقا لخانة التعريف الخاصة به على المنصة لمدة 4 سنوات.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان غالبية وسائل الإعلام الأمريكية، بينها “فوكس نيوز” الموالية لترامب، فوز الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية للعام 2020، بحسب ما نقلت وكالة “الأناضول” للأنباء.

واكتفت إدارة تويتر، حاليا، بالتعريف بترامب على أنه “الرئيس الـ45 للولايات المتحدة”.

وفي وقت سابق أمس السبت، أقدم بايدن على تغيير تعريفه في حسابه الرسمي على موقع تويتر وكتب “الرئيس المنتخب، زوج الدكتورة جيل بايدن (مع الإشارة إليها)، الأب والجد الفخور. مستعد لإعادة البناء بشكل أفضل لجميع الأمريكيين”.

غير أن إقرارا رسميا من منصة تويتر بأن بايدن هو الرئيس الـ46 للولايات المتحدة، لم يصدر حتى الساعة (8:10 ت.غ) من صباح الأحد.

يُشار إلى أن تويتر كان من مواقع التواصل الاجتماعي الأكثر تفضيلا لدى ترامب، وكان يعتبره منصة لإعلان آرائه السياسية ومواقفه وحتى الكشف عن سياساته.

وفي ديسمبر 2019، سجل ترامب رقما قياسيا في عدد التغريدات اليومية، وصل إلى حد 115 تغريدة في يوم واحد.

وجاء سيل التغريدات بالتزامن مع ضغط اللجنة القضائية بمجلس النواب تجاه تصويت تاريخي للتصديق على مواد عزله.

وفي المقابل، فرضت إدارة تويتر قبيل بدء الانتخابات الرئاسية للعام 2020، سياسات “صارمة” تجاه التغريد على منصتها، شملت ترامب الذي وصفت المنصة الكثير من تغريداته خلال الأيام الأخيرة بالـ”مضللة”.

وغرد ترامب كثيرا خلال الأيام الماضية مشككا في نتائج الانتخابات وتقارير فوز بايدن.

وأعلنت وسائل الإعلام الأمريكية مساء السبت، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأشارت وسائل الإعلام إلى سماع هتافات احتفالية أمام البيت الأبيض يُطلقها أنصار بايدن.

وقال مركز “إديسون” للأبحاث وعدة شبكات تلفزيونية كبرى إن بايدن فاز بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وبحسب مركز “إديسون” للأبحاث، فقد أصبح بايدن (77 عاما) أكبر رئيس أمريكي منتخب سنا بعد فشل ترامب في توسيع قاعدته الشعبية من الناخبين البيض في الريف وأبناء الطبقة العاملة.

وتحصل بايدن حتى اللحظة على 290 صوتاً من المجمع الانتخابي.