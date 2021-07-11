تيار انتخابات 24 ديسمبر يُؤكد دعمه للاستحقاق القادم

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات د. عماد السايح، اليوم الأحد، بديوان المفوضية في طرابلس، وفداً من ممثلي تيار انتخابات 24 ديسمبر.

وأفاد الموقع الرسمي للمفوضية، بأن اللقاء يأتي لبحث أوجه الدعم والتعاون الذي يمكن أن يقدمه التيار من أجل نجاح الاستحقاق الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر القادم.

وناقش اللقاء سُبل دعم انتخابات سلمية تحظى بالقبول والمصداقية، من خلال مساهمة شركاء المفوضية في برامج التوعية الانتخابية وقد أبدى ممثلو التيار دعمهم الكامل للعملية الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر القادم واستعدادهم للتعاون مع المفوضية من أجل ترسيخ قيم الديمقراطية وثقافة التداول السلمي للسلطة.

وقدم الوفد خلال اللقاء درع تقدير إلى د. السايح عرفاناً وتقديراً للدعم والتعاون الذي أبدته المفوضية لإنجاح الندوة الحوارية التي نظمها التيار في مدينة مصراتة خلال الأسابيع الماضية.

يُشار إلى أن تيار انتخابات 24 ديسمبر، هو تيار يضم جميع مؤسسات المجتمع المدني والشخصيات المدنية من كافة أنحاء ليبيا، من أجل استحقاق يوم 24 ديسمبر لأجراء الانتخابات.