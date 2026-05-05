تيته: الاستقرار «السياسي والاقتصادي» أساس نجاح الانتخابات

عقدت الممثلة الخاصة للأمين العام هانا تيته، برفقة نائبتيها، اليوم اجتماعات بنّاءة مع المدير العام لصندوق التنمية وإعادة الإعمار في ليبيا بلقاسم حفتر، تناولت آخر التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد.

وتطرق الاجتماع إلى الجهود المبذولة لتجاوز حالة الجمود الحالية، تمهيدًا لإجراء انتخابات وطنية، مع التركيز على أهمية تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي.

كما جرى بحث اتفاق توحيد الإنفاق العام، حيث أشار المشاركون إلى أن تنفيذه يمكن أن يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ويساعد في اعتماد ميزانية موحدة، فضلًا عن دعم جهود توحيد المؤسسات الوطنية بشكل أوسع.