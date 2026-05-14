تيته: الحوار الليبي يركز على «الأمن والاقتصاد والمصالحة»

التقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، اليوم، بنائب رئيس الوزراء الليبي سالم الزادمة في العاصمة طرابلس لمناقشة آخر التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد، مع التركيز على منطقة الجنوب، المعروف بفزان.

وخلال اللقاء، استعرضت الممثلة الخاصة جهود بعثة الأمم المتحدة في تيسير عملية سياسية شاملة تضم كافة المناطق الليبية، بهدف تعزيز نظام حكم أكثر شمولاً واستجابة لتطلعات الشعب الليبي.

كما أكدت تيتيه متابعة بعثة الأمم المتحدة لتنفيذ خارطة الطريق السياسية، عبر تنظيم اجتماعين في روما وتونس لاستكمال الإطار الانتخابي وإعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وتناولت المباحثات أهداف الحوار المُهيكل، ومسطرة مساراته الأربعة: الحوكمة، والأمن، والاقتصاد، والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، معبرةً عن تفاؤلها بأن توصيات الحوار ستلبي تطلعات الليبيين وتستجيب لمخاوفهم في جميع المناطق.

من جانبه، قدم نائب رئيس الوزراء سالم الزادمة رؤية شاملة للوضع السياسي والاقتصادي والأمني، لا سيما في منطقة الجنوب، مؤكداً ضرورة الشمول في أي عملية سياسية وتنموية تتبناها الأمم المتحدة، بما يعزز الاستقرار الوطني ويخدم مصلحة جميع الليبيين.