«تيته» تؤكّد دور النساء الليبيات في قيادة التغيير

شاركت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيته، في النسخة الحالية من برنامج “رائدات”، وذلك “خلال فعالية شهدت عروضاً قدّمتها الشابات الليبيات استعرضن فيها إنجازاتهن بعد إتمام دورة تدريبية رقمية للتميز في إعداد الحملات الإعلامية والتوعوية “Campaigning Excellence” مقدمة من الحكومة البريطانية”.

وشاركت تيته، في الفعالية إلى جانب نائبتها، ستيفاني خوري، ونائب السفير البريطاني في ليبيا، توماس فيبس، حيث استمعوا إلى “عروض المشاركات حول مشاريعهن المجتمعية. كما قامت “تيته” بتوزيع شهادات إتمام الدورة التدريبية الرقمية على المشاركات”.

وأكدت الممثلة الخاصة في كلمتها على “دور النساء الليبيات في قيادة التغيير”، قائلة: “لكل فرد دور في بناء مستقبل ليبيا، لكن الشابات يمكن أن يكنّ المحرك الأساسي للتغيير والقوة الدافعة لإحداث فرق ملموس في مجتمعاتهن”.

ودعت المشاركات بالبرنامج إلى “مشاركة المهارات والمعرفة المكتسبة مع محيطهن من أجل تعميم الفائدة وتعزيز الأثر المجتمعي”.