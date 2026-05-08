تيتيه تبحث تطورات «الملف الليبي» في باريس

أطلعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “هانا تيتيه”، وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، على آخر التطورات السياسية والأمنية في ليبيا، وذلك خلال لقاء عُقد في العاصمة الفرنسية باريس يوم أمس.

وتناول اللقاء مستجدات المشهد الليبي، بما في ذلك نتائج الاجتماع الأخير الذي استضافته العاصمة الإيطالية روما، والذي خُصص لدعم تنفيذ خارطة الطريق السياسية في ليبيا.

وبحث الجانبان أبرز التحديات التي تواجه عملية المضي قدمًا في تنفيذ خارطة الطريق، حيث أشارت هانا تيتيه إلى احتمال الحاجة إلى اعتماد نهج بديل من شأنه تحريك العملية السياسية المتعثرة، مؤكدة أن هذا المسار قد يتطلب دعمًا من مجلس الأمن الدولي.

كما تطرقت الممثلة الخاصة إلى تمرين “فلينتلوك”، مشيرة إلى ما وصفته بالنجاح الذي تحقق خلاله، وأهمية البناء على هذه المبادرة لتعزيز التعاون والدعم الدولي في الملفات ذات الصلة بالاستقرار في ليبيا.

من جانبه، جدد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو دعم بلاده لجهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، مؤكدًا أهمية استمرار العمل الدبلوماسي لدفع العملية السياسية.

واتفق الطرفان على ضرورة تعزيز تنسيق الجهود الدولية خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم الاستقرار في ليبيا وتجاوز العقبات الحالية أمام المسار السياسي.