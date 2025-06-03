«تيته» تبحث في بنغازي سبل إنهاء الانسداد السياسي وتحقيق الاستقرار

التقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيته، بمدينة بنغازي خليفة حفتر.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان نتائج اللجنة الاستشارية، وتبادلا وجهات النظر حول المسارات المستقبلية الممكنة للدفع بالعملية السياسية في ليبيا.

وأكد الطرفان على الحاجة الملحة لإنهاء حالة الجمود السياسي الراهنة، وشددا على أهمية الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدتها، وتلبية تطلعات الشعب الليبي في تحقيق السلام والتنمية.

هذا وتأتي زيارة الممثلة الخاصة للأمين العام إلى بنغازي في إطار الجهود الأممية الرامية إلى كسر الجمود السياسي الذي تشهده ليبيا منذ سنوات، ودعم المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل).

وكانت اللجنة الاستشارية قد شُكّلت لتقديم توصيات عملية بشأن القضايا الخلافية المتعلقة بالإطار الدستوري والانتخابات، في ظل انقسام مؤسساتي حاد وتعثر متكرر في التوافق بين الأطراف الليبية.

وتشكل اللقاءات مع الأطراف الفاعلة، جزءاً أساسياً من المساعي لإيجاد أرضية مشتركة تمهّد لإجراء انتخابات وطنية شاملة وإنهاء المرحلة الانتقالية.