تيته تبحث في لندن دعم بريطانيا لخارطة الطريق الأممية في ليبيا

واصلت هانا تيته، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، لقاءاتها مع الشركاء الدوليين، حيث التقت في لندن بـ هاميش فالكونر، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية البريطانية، إلى جانب عدد من المسؤولين البريطانيين.

وتركزت المناقشات على آخر التطورات السياسية والأمنية في ليبيا، والوضع الإقليمي الأوسع، بالإضافة إلى التحضيرات لإحاطة البعثة المقبلة أمام مجلس الأمن الدولي المقررة في 21 أغسطس، وخطة إطلاق خارطة الطريق الأممية نحو حل شامل ومستدام في ليبيا.

وأعربت تيته خلال اللقاء عن تقديرها للدعم البريطاني المتواصل لعمل البعثة الأممية، وأطلعت المسؤولين على تطورات المشهد الليبي، وعلى الحملة التوعوية الجارية التي أطلقتها البعثة، إلى جانب الجهود المبذولة لتفعيل آليات التنسيق الدولي بشأن ليبيا.

من جهته، جدّد فالكونر دعم بلاده الكامل لجهود الممثلة الخاصة، مؤكدًا التزام المملكة المتحدة بمواصلة التنسيق الوثيق مع البعثة الأممية للمضي قدمًا في تنفيذ خارطة الطريق، والعمل على إيجاد حلول مستدامة تنهي حالة الجمود السياسي وتدفع نحو الاستقرار الدائم في ليبيا.