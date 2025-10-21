تيته تبحث مع أعضاء «المجلس الأعلى للدولة» خارطة الطريق السياسية

أجرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، مناقشات بناءة مع ما يقرب من 40 عضوًا من أعضاء المجلس الأعلى للدولة بشأن تنفيذ خارطة الطريق السياسية.

وخلال اللقاء، أعرب الأعضاء عن دعمهم القوي لهذه الخارطة، معتبرين إياها المسار الأكثر واقعية نحو التوصل إلى حل سياسي شامل.

وأكد أعضاء المجلس التزامهم بتسريع الخطوات العملية المتعلقة بالخارطة، بما في ذلك الانتهاء من إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمضي قدمًا في التعديلات الضرورية في الإطار الانتخابي لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

من جانبها، دعت البعثة الأممية كلا المجلسين إلى الوفاء بمسؤولياتهما واستكمال الإجراءات الأساسية لخارطة الطريق السياسية دون مزيد من التأخير.