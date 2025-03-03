«تيته» تبحث مع الاتحاد الأوروبي التطورات السياسية والتحديات الراهنة

في إطار اجتماعاتها التعارفية، مع الجهات الدولية، التقت الممثلة الخاصة للأمين العام هانا تيته، ونائبتها للشؤون السياسية، ستيفاني خوري والممثل المقيم للأمم المتحدة أنيس تشوما، سفير الاتحاد الأوروبي نيكولا أورلاندو.

وخلال اللقاء، “جرت مناقشة التطورات السياسية الجارية والتحديات الراهنة، إضافة إلى سبل دعم المجتمع الدولي للشعب الليبي في جهوده لتعزيز المؤسسات وترسيخ السلام والاستقرار”.

وأعربت الممثلة الخاصة، “عن شكرها للاتحاد الأوروبي على دعمه المستمر لجهود الأمم المتحدة في ليبيا، مؤكدة تطلعها لمواصلة التعاون من أجل تحقيق السلام والاستقرار والازدهار في ليبيا”.