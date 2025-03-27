«تيته» تبحث مع السفير الأمريكي القضايا ذات الصلة بالشأن الليبي

التقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيته، في تونس بالقائم بأعمال السفارة الأمريكية، جيريمي برنت، وأطلعته على “عمل اللجنة الاستشارية والجهود الأخيرة المبذولة مع الأطراف الليبية والإقليمية”.

وشددت تيته، “على أهمية تعزيز آليات التنسيق الدولي بشأن ليبيا، بما يضمن توحيد الجهود وصولًا إلى إجراء انتخابات عامة في أقرب وقت ممكن، كما تناقشا في عدد من القضايا ذات الصلة بالشأن الليبي، من بينها ملف الهجرة، والقيود المفروضة على الحيز المدني، والحاجة إلى تحسين الإدارة الاقتصادية لضمان الشفافية والمساءلة في توزيع الأموال العامة”.

من جهته، جدد برنت، “تأكيد التزام الولايات المتحدة بدعم التوصل إلى حل سياسي في ليبيا عبر الانتخابات، وتعهد بمواصلة دعم بلاده للممثلة الخاصة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”.