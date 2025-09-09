تيته تبحث مع السفير الروسي خارطة الطريق السياسية والوضع الأمني

التقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، سفير الاتحاد الروسي لدى ليبيا، أيدار أغانين، لبحث تطورات الوضع الأمني في طرابلس، وخارطة الطريق السياسية نحو الانتخابات الوطنية، التي قدمتها تيتيه في إحاطتها أمام مجلس الأمن في شهر أغسطس الماضي.

وأكدت الممثلة الخاصة خلال اللقاء على أهمية “الحوار المهيكل” كأداة رئيسية لإشراك الأطراف الليبية في مسار سياسي جامع، يمهد الطريق نحو تسوية شاملة تُفضي إلى انتخابات وطنية حرة وشفافة.

كما تناولت المباحثات دور اللجان الفرعية التابعة لمجموعات العمل في مسار برلين، وسبل تفعيل مساهمتها في دفع العملية السياسية إلى الأمام، بما يعزز فرص الوصول إلى توافق وطني شامل.