«تيته» تبحث مع السفير الفرنسي التحديات «السياسية والاقتصادية والأمنية»

التقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا سيروا تيته، سفير فرنسا لدى ليبيا، مصطفى مهراج، “لمناقشة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية”.

وناقش الاجتماع، “نتائج لقاءات “تيته” الأخيرة مع المسؤولين الليبيين والجهات الفاعلة الدولية، كما تبادلا وجهات النظر حول عمل اللجنة الاستشارية والخطوات اللاحقة في العملية السياسية”.

وأكدت تيته، “أنه بمجرد تقديم اللجنة الاستشارية توصياتها إلى البعثة، ستكون هناك حاجة إلى مزيد من التأييد السياسي من الأطراف الليبية الرئيسية”.

من جهته، أكد السفير، “دعم فرنسا للممثلة الخاصة والبعثة في تيسير عملية سياسية شاملة بهدف بناء السلام والاستقرار في ليبيا”.