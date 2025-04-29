«تيته» تبحث مع السفير الكوري تعزيز الدعم الدولي لتوحيد المؤسسات

اجتمعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيته، يوم الإثنين، مع سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى ليبيا، جيهاك جانج.

وتناول اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا، والتأكيد على أهمية الدعم الدولي الجماعي لتعزيز وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية.

وأعربت تيته، عن تقديرها للدعم المتواصل الذي تقدمه جمهورية كوريا لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مشيدة بعضويتها الحالية في مجلس الأمن ودورها في دعم الاستقرار في البلاد.

هذا وتعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) منذ إنشائها في عام 2011 على دعم جهود الاستقرار السياسي والمصالحة الوطنية في ليبيا، وتقديم المشورة الفنية للسلطات الليبية في مجالات الحكم الرشيد، حقوق الإنسان، الإصلاح الأمني، والانتخابات، وتضطلع البعثة بدور محوري في تسهيل الحوار بين الأطراف الليبية والمجتمع الدولي لتعزيز السلام وبناء مؤسسات الدولة.