 تيته تبحث مع القائم بالأعمال الأمريكي «خارطة الطريق» في ليبيا

التقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، بالقائم بالأعمال بالنيابة لسفارة الولايات المتحدة، جيريمي برنت، لمناقشة آخر التطورات السياسية وجهود البعثة الأممية في الدفع قدمًا بخارطة الطريق السياسية.

وركز اللقاء على الاستعدادات لإطلاق الحوار المُهيكل الذي يهدف إلى تمكين إجراء الانتخابات في ليبيا، مع صياغة رؤية مشتركة لمستقبل الدولة من خلال تيسير مشاركة ليبية واسعة في معالجة القضايا ذات الأولوية، بما يشمل الحوكمة، الاقتصاد، الأمن، المصالحة الوطنية، وحقوق الإنسان.

كما ناقش الجانبان التقدم المحدود المُحرز في الخطوات الأولية لتنفيذ خارطة الطريق، لا سيما إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وما يتطلبه ذلك من تعاون وتوافق بين الأطراف الليبية لضمان إجراء الانتخابات وفق جدول زمني واضح يحقق الاستقرار السياسي.

وأكد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة لدعم المسار السياسي، وتعزيز المشاركة الليبية في صياغة حلول مستدامة للأزمات الوطنية، بما يرسخ دعائم الديمقراطية ويهيئ البيئة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.