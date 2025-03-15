«تيته» تبحث مع وزير الخارجية التركي التطورات الإقليمية وتأثيرها على ليبيا

اجتمعت الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيته، في إسطنبول، الجمعة، مع وزير خارجية الجمهورية التركية، هاكان فيدان.

وخلال اللقاء، استعرضت، تيته، “رؤيتها بشأن ليبيا مع فيدان، حيث أطلعته على اجتماعاتها الأخيرة وسير أعمال اللجنة الاستشارية”.

وتبادل الجانبان وجهات النظر “حول التطورات الإقليمية وتأثيرها المحتمل على ليبيا”، مؤكدين على “المسؤولية الجماعية للأطراف الليبية والإقليمية والدولية في التعاون لتوفير بيئة مواتية لنجاح العملية السياسية، بحيث تقود إلى إجراء انتخابات عامة باعتبارها المسار نحو الاستقرار المستدام في ليبيا”.

من جانبه، أكد فيدان “دعم تركيا لجهود الممثلة الخاصة وللأمم المتحدة في المرحلة المقبلة”.