«تيته» تبدأ مشاوراتها الإقليمية في القاهرة.. الحفاظ على التنسيق الوثيق

بدأت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيته، مشاوراتها الإقليمية في القاهرة بلقاء وزير خارجية جمهورية مصر العربية، الدكتور بدر عبد العاطي.

وتبادلت “تيته”، ووزير الخارجية، “وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في ليبيا”، كما أحاطت الوزير “حول عمل اللجنة الاستشارية، وأبرزت الدور الهام للأطراف الإقليمية الفاعلة وأهمية انسجام الدعم الدولي لحل سياسي يملكه الليبيون، من خلال إجراء انتخابات عامة في أقرب وقت ممكن”.

وأكد الدكتور عبد العاطي، “التزام مصر بحل ليبي-ليبي، وجدد دعمه لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وجهود الممثلة الخاصة”، مشددًا على “ضرورة الحفاظ على التنسيق الوثيق في المستقبل”.