«تيته» تجري مباحثات مع سفراء الاتحاد الأوروبي وإسبانيا حول التطورات السياسية والأمنية

التقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيته، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو، حيث ناقشا آخر التطورات السياسية والأمنية في البلاد، بالإضافة إلى جولة تيته الإقليمية الأخيرة.

وفي لقاء منفصل اليوم، التقت تيته مع سفير إسبانيا لدى ليبيا، خافيير سوريا كوينتانا، حيث تبادلا وجهات النظر بشأن الأوضاع الأمنية والسياسية في طرابلس وليبيا بشكل عام.

وأطلعت الممثلة الخاصة للسفيرين على مشاوراتها الجارية حول نتائج عمل اللجنة الاستشارية، كما ناقشت معهما الهدنة الحالية وتشكيلة لجنة الهدنة، التي ترعاها المجلس الرئاسي بدعم من بعثة الأمم المتحدة.

وأكدت تيته أهمية حشد الدعم الدولي للبعثة لتسهيل عملية سياسية يقودها الليبيون، حيث أعرب السفيران عن دعمهما الكامل للبعثة وللممثلة الخاصة في مساعيها على المستويين السياسي والأمني.