«تيته» تدعو إلى ضمان سلامة المتظاهرين وتسريع العملية السياسية في ليبيا

استضافت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيته، اجتماعاً بمكتب بعثة الأمم المتحدة في طرابلس جمع ممثلين عن تجمعات وائتلافات عدد من الأحزاب السياسية الليبية، وجاء الاجتماع لمناقشة الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة، وخصوصاً التطورات الأخيرة في العاصمة طرابلس.

وأكدت الممثلة الخاصة أن الأولوية القصوى للبعثة تكمن في منع المزيد من العنف، مشددة على حق الشعب في التظاهر السلمي وضرورة ضمان سلامة جميع المتظاهرين، كما أكدت على أهمية التقدم في عملية سياسية شاملة تعتمد على التوصيات التي قدمتها اللجنة الاستشارية والمشاورات الجارية مع كافة الأطراف، بما في ذلك المواطنين.

من جانبهم، أعرب المشاركون في الاجتماع عن رغبتهم المشتركة والعاجلة في بناء مسار سياسي جامع يؤدي إلى إجراء انتخابات وطنية وتشكيل حكومة موحدة، في خطوة نحو تحقيق الاستقرار والسلام في ليبيا.