تيته تزور الرباط وتعقد مشاورات حول دعم العملية السياسية في ليبيا

أجرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، هانا تيتيه، زيارة إلى الرباط، ضمن جولتها الرامية لبناء دعم إقليمي ودولي منسق للعملية السياسية في ليبيا.

وشملت المشاورات التي عقدتها تيتيه لقاءات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وعدد من المسؤولين رفيعي المستوى.

وركزت المناقشات على التطورات السياسية والأمنية في ليبيا، مع التأكيد على أهمية تجاوز المأزق السياسي الراهن والعمل على إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن.

كما تم التطرق إلى إحاطة مجلس الأمن المنتظرة في 21 أغسطس، والتي من المتوقع أن يتم خلالها الإعلان عن خارطة الطريق السياسية لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

وأعربت هانا تيتيه عن تقديرها الكبير للدور الذي يلعبه المغرب في دعم الاستقرار والعملية السياسية في ليبيا، مشيدة بالإنجازات التي تحققت بدعم المملكة المغربية.