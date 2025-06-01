«تيته» تستقبل قادة الأحزاب الليبية لمناقشة مخرجات اللجنة الاستشارية واستقرار طرابلس

استقبلت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيته، في مقر البعثة عددًا من قادة الأحزاب السياسية الليبية، في إطار المشاورات الجارية حول مخرجات اللجنة الاستشارية.

وجاء اللقاء لمناقشة الجهود المبذولة لمعالجة الوضع المتدهور في العاصمة طرابلس، والتركيز على آليات الحفاظ على الهدنة الحالية التي تساهم في تحقيق الاستقرار.

وأكدت تيته خلال اللقاء على أهمية استمرارية الاستقرار في طرابلس، مشددة على ضرورة الدفع بمسار سياسي شامل وقابل للتنفيذ.

وفي سياق النقاش، استعرض الحضور مع البعثة الخيارات المقترحة من اللجنة الاستشارية، بهدف الوصول إلى حلول تدعم السلم وتعزز الحوار الوطني الشامل.