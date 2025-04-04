«تيته» تعقد اجتماعاً مثمراً مع سفير اليابان لدى ليبيا

عقدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيته، اجتماعًا مثمراً مع سفير اليابان لدى ليبيا، إيزورو شيمّورا.

وناقش الطرفان “سير أعمال اللجنة الاستشارية، وتبادلا وجهات النظر حول الأوضاع السياسية والاقتصادية في ليبيا”.

وأكدت الممثلة الخاصة “أهمية أن تستكمل اللجنة أولاً ولايتها، وتُقدم توصيات عملية تدعم جهود البعثة في وضع إستراتيجية واضحة وقابلة للتنفيذ. كما شددت على ضرورة ضمان استقرار ليبيا، وتعزيز إدارة اقتصادية فعالة تسهم في التغلب على التحديات التي تواجه المؤسسات الليبية”.

من جانبه، جدد السفير “تأكيد دعم اليابان المتواصل لجهود الممثلة الخاصة والبعثة في تجاوز الجمود السياسي الحالي”.