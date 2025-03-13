«تيته» تعقد اجتماعاً مع الأمين العام لـ«جامعة الدول العربية»

واصلت الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيته، مشاوراتها في القاهرة اليوم، حيث عقدت اجتماعًا مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.

وركز الاجتماع على “الوضع السياسي في ليبيا وضرورة المضي قدمًا نحو إجراء انتخابات عامة في أقرب وقت ممكن”.

وأطلعت تيته، أبو الغيط، “على اجتماعاتها الأخيرة وطلبت دعم جامعة الدول العربية لدفع العملية السياسية قدمًا، كما تم مناقشة الوضع الإقليمي وتأثيره على ليبيا”.

وأعرب أبو الغيط، عن “دعم جامعة الدول العربية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتيسير إجراء الانتخابات العامة”.