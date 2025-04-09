‏«تيته» تلتقي السفير الأوروبي.. حوار شامل حول المشهد السياسي والاقتصادي

التقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيتيه، سفير الاتحاد الأوروبي لدي ليبيا نيكولا اورلاندو، “حيث أجريا حوارًا شاملًا حول المشهد السياسي والاقتصادي والأمني في ليبيا”.

‏وقال أورلاند: ناقش اللقاء “آخر مستجدات اجتماعاتنا مع الشركاء الليبيين والدوليين، واتفقنا على أهمية التنسيق الوثيق”.‏

وأضاف: “تبادلنا الآراء حول دور اللجنة الاستشارية، وبحثنا سبل دعم الاتحاد الأوروبي لجهود الممثلة الخاصة UNSMIL بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار”.