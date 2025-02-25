«تيته» تلتقي السفير التركي.. مناقشة دعم عملية سياسية يقودها الليبيون

في إطار لقاءاتها التعريفية مع ممثلي المجتمع الدولي، التقت اليوم الممثلة الخاصة للأمين العام للأم المتحدة، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيته، ونائبتها ستيفاني خوري، السفير التركي كوفن بيقتش.

وسلط اللقاء الضوء على “التحديات الحالية وآفاق دعم عملية سياسية يمتلكها ويقودها الليبيون، والتي ستفضي إلى إجراء انتخابات على أساس إطار توافقي يلبي تطلعات الجميع”.

وأكدت رئيسة البعثة على “أهمية وحدة الصف بين الجهات الفاعلة الإقليمية والمجتمع الدولي ككل، لدعم إيجاد حل للأزمة”.