«تيته» تلتقي رؤساء بعثات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي

التقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيته، يرافقها نائبها المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية، أنيس تشوما، رؤساء بعثات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وجرى خلال اللقاء “استعراض مجمل لقاءاتها مع الأطراف الليبية والأطراف الأخرى منذ وصولها إلى ليبيا في 20 فبراير، كما جرت مناقشة التطورات الحالية والعملية السياسية متعددة المسارات”.

وأشادت تيته، “بالدعم المستمر الذي تقدمه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لجهود الأمم المتحدة في ليبيا”.

كما التقت هانا تيته، القاضي مفتاح القوي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، “للاطلاع على منظومة العدالة في ليبيا، والتحديات الرئيسية، وإمكانية دعم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”.

وأشار القاضي القوي إلى “التاريخ الممتد للقضاء الليبي على مدى 70 عاماً، وما يتمتع به من صمود ووحدة رغم الاضطرابات السياسية”.

وأكد “استعداد القضاة لدعم الانتخابات وتنسيقهم مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لضمان عملية انتخابية سلسة”.