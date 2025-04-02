«تيته» تلتقي سفراء عدّة دول.. مناقشة الوضع السياسي والاقتصادي في ليبيا

التقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيته، القائم بأعمال السفارة المصرية تامر الحفني.

وناقش الجانبان “العمل الجاري للجنة الاستشارية وتبادلا وجهات النظر بشأن الوضع السياسي والاقتصادي في ليبيا”.

وأكدت الممثلة الخاصة “على أن عمل اللجنة الاستشارية يحتاج إلى دعم من الأطراف الليبية والشركاء الدوليين يساهم في تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات.

كما شدد الطرفان “على أهمية الحفاظ على الاستقرار والإدارة الاقتصادية الفعالة للموارد الليبية”.

إلى ذلك، عقدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيته، مكالمة عبر الفيديو مع الممثلة الخاصة لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا، ورئيسة مكتب الاتصال السفيرة وحيدة العياري، حيث أطلعتها على عمل اللجنة الاستشارية والعملية السياسية الشاملة.

وجددت الممثلة الخاصة “تأكيد دعم البعثة لعملية المصالحة التي يقودها الليبيون ويسهلها الاتحاد الأفريقي، والتي تركز على الضحايا وتستند إلى حقوق الإنسان. كما شملت المناقشات قضايا أخرى، من بينها حماية المهاجرين واللاجئين في ليبيا”.

بدورها، جدّدت السفيرة “تأكيد دعم الاتحاد الأفريقي لولاية البعثة وجهودها في ليبيا”.

في السياق، عقدت الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيته، اجتماعًا مثمرًا مع سفير اليونان لدى ليبيا، نيقولاوس غاريليذيس، حيث ناقشا “العملية السياسية، بما في ذلك العمل الجاري للجنة الاستشارية والمسار الاقتصادي، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وأكدت تيته والسفير غاريليديس، “على أهمية الحفاظ على استقرار ليبيا، وضمان إدارة فعالة للموارد الاقتصادية”، كما أكد السفير “على التزام بلاده بدعم الممثلة الخاصة للأمين العام والبعثة لدفع العملية السياسية قدمًا”.