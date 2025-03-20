«تيته» تلتقي مجموعة «السفراء الأفارقة» في طرابلس

التقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيته، يرافقها نائبها المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية، أنيس تشوما، مع مجموعة السفراء الأفارقة في طرابلس، وذلك ضمن جولتها الأولية من المشاورات مع السلك الدبلوماسي.

وتناول الاجتماع، الذي استضافه سفير غانا، “عمل البعثة وأتاح فرصة لتقديم تحديث حول عمل اللجنة الاستشارية واستعراض التحديات الإقليمية التي أثرت أو تأثرت بالتطورات في ليبيا”.

كما ركزت المشاورات على “تحسين التنسيق بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لتعزيز التعاون في معالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الأمن الإقليمي، والهجرة، ودعم المصالحة الوطنية في ليبيا”.