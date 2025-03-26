«تيته» تلتقي مجموعة من السفراء في تونس

بدعوة من سفارة سويسرا، التقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيته، في تونس، مجموعة من السفراء، وأطلعتهم على جولاتها في ليبيا والمنطقة.

وقدمت الممثلة الخاصة “إحاطة للمشاركين حول العملية السياسية، مع التركيز على اجتماعات اللجنة الاستشارية”، مؤكدة على “أهمية الحفاظ على الوحدة بين جميع الدول الأعضاء لدعم جهود البعثة في تجاوز الانسداد السياسي”.

واستمعت الممثلة الخاصة باهتمام إلى “المخاوف التي أُعرب عنها بشأن القيود المفروضة على الحيز المدني والحملة الأخيرة ضد المهاجرين”، مؤكدة “التزام البعثة وأسرة الأمم المتحدة في ليبيا المستمر بمعالجة هذه القضايا بالتنسيق مع السلطات الليبية”.