«تيته» تهنئ الليبيين بعيد الأضحى وتدعو للحفاظ على السلام والوحدة

بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تقدمت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيته، بأحرّ التهاني والتمنيات إلى الشعب الليبي، معربة عن أملها بأن يعمّ السلام والطمأنينة ربوع البلاد.

وقالت تيته في تهنئتها: “مع استعداد الليبيين للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، أُعرب عن أطيب تمنياتي لكم ولعائلاتكم بهذه المناسبة الكريمة، يُعدّ هذا العيد وقتًا للتأمل والتضحية والرحمة، وتذكيرًا بالقوة التي نستمدها من الوحدة، وبأهمية مساعدة بعضنا البعض في أوقات الشدّة”.

كما ناشدت جميع الأطراف الليبية، لا سيما أصحاب النفوذ والمسؤولية، بالاستمرار في الحفاظ على الهدنة الهشة التي تم التوصل إليها عقب الاشتباكات التي وقعت في 12 و13 مايو الماضي، مشددة على أن “الحفاظ على السلام يجب أن يظل أولويتنا المشتركة، إذ أن استخدام القوة لا يؤدي إلا إلى تعميق الانقسامات، ولا يمكن التوصل إلى حلول دائمة إلا من خلال الحوار الشامل والانخراط السلمي”.

وأكدت أن “عيد الأضحى يمثل مناسبة للتلاقي—كعائلات، وكمجتمعات، وكأمة. وهو وقت نجدد فيه التزامنا بالتضامن ودعم بعضنا البعض. هذه هي القيم التي يمكن أن تساعد ليبيا على المضي قدمًا.”

وختمت تيته رسالتها بالتأكيد على التزام الأمم المتحدة بمواصلة دعم الليبيين في مساعيهم نحو بناء دولة آمنة ومستقرة وموحدة.