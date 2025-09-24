تيته تُطلع كبار المسؤولين على تطورات الأوضاع في ليبيا

على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أطلعت الممثلة الخاصة للأمين العام هانا تيتيه، كبار المسؤولين من الولايات المتحدة، مصر، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، قطر، المملكة العربية السعودية، تركيا، الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة على آخر التطورات السياسية والأمنية في ليبيا.

واستعرضت تيتيه خلال اللقاء الجهود المبذولة لتفعيل خارطة الطريق السياسية في ليبيا وتيسير حوار جاد بين الأطراف الليبية بهدف الوصول إلى الانتخابات وتوحيد المؤسسات.

كما تم التأكيد على دعم المجتمع الدولي لهذه الجهود وتعزيز وحدة المؤسسات الليبية.

وشدد المسؤولون على ضرورة تكامل الأمن بين شرق وغرب ليبيا، وتعزيز المؤسسات الاقتصادية الرئيسية بما يساهم في تحقيق الاستقرار والازدهار في البلاد.