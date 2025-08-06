تيته: لكل فرد دور في إنجاح العملية السياسية في ليبيا

أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، على أهمية مشاركة المواطنين في المسار السياسي، مشددة على أن “لكل فرد دور في إنجاح أي عملية سياسية”.

جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي عُقد عبر تطبيق “زوم”، شارك فيه 239 مواطناً ومواطنة من مختلف أنحاء ليبيا، حيث دعت تيتيه الجميع إلى المساهمة في الاستطلاع الإلكتروني الذي أطلقته البعثة لجمع آراء الليبيين حول مقترحات اللجنة الاستشارية الخاصة بإجراء الانتخابات.

وأشارت إلى أن الخطوة المقبلة بعد الإعلان عن خارطة الطريق ستكون العمل مع البعثة لمساءلة القادة الليبيين بشأن تنفيذها، قائلة: “لقد طال أمد هذه الأوضاع، وتغييرها يتطلب جهداً جماعياً، الديمقراطية والشمولية ليستا حدثاً عابراً، بل عمليتان تتشكلان مع مرور الوقت”.