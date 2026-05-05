تيتيه،: توحيد «المؤسسة العسكرية» أساس الاستقرار

في إطار جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتعزيز التواصل مع الفاعلين الأمنيين الرئيسيين، عقدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا هانا تيتيه، برفقة نائبة الممثلة الخاصة للشؤون السياسية ستيفاني خوري، لقاءً مع آمر المنطقة العسكرية الغربية الفريق أسامة الجويلي، وذلك في مقره بمدينة العزيزية.

وتناول اللقاء تطورات الوضع الأمني في ليبيا، إلى جانب مناقشة سبل دفع مسار توحيد المؤسسة العسكرية، بما يتماشى مع الجهود الدولية وخارطة الطريق التي تعمل البعثة على تنفيذها.

وأكدت الممثلة الخاصة خلال اللقاء على أهمية المضي قدمًا في خطوات توحيد المؤسسة العسكرية، باعتبارها عنصرًا أساسيًا لتعزيز الاستقرار وترسيخ الأمن في مختلف أنحاء البلاد.

كما جددت التزام بعثة الأمم المتحدة بدعم عملية سياسية شاملة بقيادة ليبية، تعكس الواقع على الأرض، وتسهم في تعزيز الاستقرار والوحدة الوطنية، وفق ما أعلنته البعثة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة مشاورات تجريها البعثة مع مختلف الأطراف العسكرية والسياسية في ليبيا، بهدف دعم مسار التسوية السياسية وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية.